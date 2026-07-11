Президент Словакии Петер Пеллегрини 13 июля прибудет с официальным визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Согласно данным Minval Politika, его будут сопровождать министры обороны, экономики и внутренних дел, а также глава Национального банка.

14 июля лидеры проведут переговоры в Карабахе. Основными темами станут энергетика, торговля, промышленное и технологическое сотрудничество, транспортные связи и участие словацких компаний в восстановлении освобожденных территорий.

Пеллегрини также посетит Агдамский район, ознакомится с проектом «Умное село» в Баш-Гарвенде и заложит фундамент школы имени генерала Милана Растислава Штефаника.

15 июля в Баку он встретится с премьер-министром Али Асадовым и спикером парламента Сахибой Гафаровой. В столице также пройдет словацко-азербайджанский бизнес-форум.