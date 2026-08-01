Танкер подвергся нападению в 11 километрах к северо-востоку от побережья Омана. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

По данным британского координационного центра, судно было поражено снарядом, в результате чего повреждения получило машинное отделение.

«UKMTO получил сообщения об инциденте с торговым судном в 11 км к востоку от Лимы, Оман. В сообщениях указывается, что танкер был поражен снарядом, который повредил машинное отделение. Власти проводят расследование», — говорится в заявлении.