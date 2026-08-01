Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе ночной атаки Россия выпустила по стране 35 ракет, из которых 27 были баллистическими, а также 185 ударных беспилотников.

По его словам, украинским силам ПВО удалось перехватить только одну баллистическую ракету из-за критического дефицита ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Главной целью удара стал Киев. Также атакам подверглись Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области. В столице, по последним данным, погибли 9 человек, десятки получили ранения. Повреждены 18 жилых домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры.

«Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет к Patriot. Именно такой дефицит перехватчиков только поощряет Россию наносить такие удары», — заявил Зеленский.