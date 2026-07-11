Когда мы говорим о деколонизации, чаще всего мы представляем себе передачу политической власти. Однако деколонизация — это также процесс демонтажа систем, которые продолжают контролировать информационное пространство, формировать общественное восприятие и определять, чьи голоса будут услышаны. Об этом на международной конференции, посвященной роли медиа в борьбе с колониализмом, заявил Харприт Сингх, международный политический корреспондент телеканала «Panjab TV».

По его словам, всеобщая декларация прав человека закрепляет право каждого человека на свободу мнений и их свободное выражение. Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах дополнительно гарантирует свободу искать, получать и распространять информацию независимо от государственных границ. Тем не менее для многих маргинализированных сообществ по всему миру эти права по-прежнему остаются скорее недостижимым идеалом, чем реальностью.

«Будучи представителем сикхской общины, я лично убедился в том, что этнические средства массовой информации стали незаменимым инструментом сохранения идентичности, документирования исторической памяти и предоставления голоса тем сообществам, чей опыт зачастую остается вне поля зрения ведущих СМИ. Для сикхов, проживающих в Канаде, Великобритании, Соединенных Штатах, Австралии и странах Европы, общественные и этнические медиа — это гораздо больше, чем журналистика. Это способ сохранения культуры, инструмент демократического участия и, все чаще, средство обеспечения личной безопасности. К сожалению, структуры власти, сформировавшиеся в постколониальную эпоху, по-прежнему оказывают влияние на формирование глобальных нарративов», — сказал Харприт Сингх.

Он отметил, что слишком часто могущественные государства обладают дипломатическим влиянием, финансовыми ресурсами и международными возможностями, позволяющими им определять, каким образом освещаются конфликты, вопросы прав меньшинств и движения за самоопределение.

В то же время представители маргинализированных сообществ нередко вынуждены сначала доказывать собственную легитимность, прежде чем им вообще предоставят возможность рассказать свою историю.

Такой дисбаланс формирует медиасреду, в которой доминирующие нарративы получают широкое распространение, тогда как взгляды меньшинств подвергаются сомнению, игнорируются или рассматриваются прежде всего через призму национальной безопасности, а не прав человека.

«Опыт сикхской общины наглядно демонстрирует эту проблему. Я происхожу из семьи, которая уже более 35 лет находится в авангарде сикхских средств массовой информации — в печатной прессе, на телевидении и радио. Мы лично сталкивались с угрозами, давлением на наших финансовых партнеров и рекламодателей, а также с попытками заставить замолчать наших авторов и редакторов. Однако это нас не остановило. Напротив, подобные действия лишь укрепили нашу приверженность защите свободы средств массовой информации», — заявил он.

На протяжении десятилетий сикхские журналисты, правозащитники и независимые СМИ стремились привлекать внимание к вопросам свободы вероисповедания, исторической несправедливости, транснациональных репрессий и нарушений прав человека. Вместо открытого диалога многочисленные журналисты и общественные медиа сталкивались с запугиванием, онлайн-преследованием, скоординированными кампаниями по распространению дезинформации, кибератаками, дипломатическим давлением и попытками иностранных государств заставить замолчать критические голоса далеко за пределами собственных границ. Когда правительства пытаются запугивать журналистов, проживающих в демократических странах, речь идет уже не просто о цензуре. Это — транснациональные репрессии, заявил спикер.

«Они угрожают не только безопасности отдельных журналистов, но и устойчивости демократических институтов, а также фундаментальным свободам, гарантированным международным правом. Убийство канадского сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара в 2023 году, за которым последовали официальные заявления правительства Канады о предполагаемой причастности агентов правительства Индии, кардинально изменило международную дискуссию о проблемах иностранного вмешательства и транснациональных репрессий. Этот случай продемонстрировал, что угрозы, направленные против диаспор, нельзя рассматривать исключительно как внутренние проблемы отдельных государств. Это вопросы международного значения, требующие международного сотрудничества и подотчетности. Эти выводы выходят далеко за рамки исключительно сикхской общины, — отметил он.

Во всем мире этнические СМИ, представляющие интересы национальных меньшинств и различных диаспор, сообщают о схожих попытках запугивания журналистов, подавления независимого освещения событий и воздействия на общественное мнение через государственные границы.

По словам Харприт Сингха, это свидетельствует о том, что перед нами стоит проблема, которая не ограничивается одной страной или одним сообществом. Это глобальный вызов, затрагивающий целостность демократических институтов и универсальное право на свободу выражения мнений. Создание более сбалансированной мировой медиасреды требует конкретных действий. Правительства должны усилить механизмы защиты журналистов и этнических СМИ от иностранного вмешательства.

Технологические компании обязаны активнее выявлять и пресекать скоординированные кампании по распространению дезинформации, направленные против национальных меньшинств.

Международным организациям следует признать этнические СМИ важнейшим элементом устойчивости демократических обществ и включать их представителей в обсуждение вопросов свободы СМИ, цифровой безопасности и защиты прав человека.

«Наконец, мы должны отказаться от восприятия этнических СМИ лишь как источника местных новостей», — заключил он.