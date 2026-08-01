Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом заявил, что любое содействие сторонам, совершающим нападения на Иран, является недопустимым и квалифицируется международным правом как акт агрессии.

В разговоре с британским коллегой Арагчи раскритиковал недавнее внесение иранских вооруженных сил в список запрещенных организаций в Великобритании, а также действия Лондона в контексте конфликтов с участием США и Израиля, назвав позицию Британии необоснованной и требующей пересмотра.

По словам главы иранского дипломатического ведомства, причиной эскалации в регионе стали военные действия США и Израиля против Ирана. Он заявил, что Тегеран участвовал в переговорах в доброй воле и 18 июня достиг меморандума о прекращении огня, однако США нарушили взятые на себя обязательства.

Арагчи также сообщил о намерении Ирана совместно с Оманом выработать механизмы регулирования судоходства в Ормузском проливе, подчеркнув, что попытки третьих стран воспрепятствовать этому лишь усложнят обстановку. Он напомнил, что предоставление своей территории или инфраструктуры для атаки на третью страну дает подвергшемуся нападению государству право на самооборону.

Глава МИД Великобритании Эд Милибэнд со своей стороны заявил, что Соединенное Королевство не участвует в войне против Ирана и выступает за дипломатическое урегулирование. Он подчеркнул важность сохранения диалога с Тегераном для снижения напряженности в регионе и нормализации отношений.