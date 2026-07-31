В Азербайджане в этом году ожидается изменение проходных баллов по всем группам специальностей. Наиболее заметный рост прогнозируется по IV группе, где конкуренция значительно усилилась.

Об этом журналистам заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Report.

По ее словам, в I группе специальностей проходные баллы в диапазоне 300–400 баллов могут повыситься из-за увеличения числа абитуриентов с высокими результатами. В то же время на специальностях с проходным баллом свыше 600 ожидается снижение на 1–2 балла, в диапазоне 500–600 — примерно на 16 баллов, а в диапазоне 400–500 — около 5 баллов.

Во II группе специальностей прогнозируется небольшое снижение проходных баллов — в основном на 1–3 балла. В диапазоне 300–400 баллов снижение может составить до 12 баллов, тогда как в диапазоне 200–300 баллов из-за роста числа абитуриентов ожидается повышение проходных баллов на 3–4 балла.

По III группе специальностей на направлениях с проходным баллом выше 600 прогнозируется снижение на 3–4 балла. При этом в диапазоне 500–600 баллов ожидается рост на 3–4 балла, а в диапазонах 400–500, 300–400 и 200–300 баллов — повышение примерно на 1–8 баллов.

Наиболее напряженная конкурсная ситуация, по словам Аббасзаде, складывается по IV группе специальностей. Несмотря на то что итоги апелляций еще не подведены, более 1000 абитуриентов уже набрали свыше 600 баллов.

В связи с этим ГЭЦ прогнозирует, что на специальностях с проходным баллом выше 600 показатели могут увеличиться на 15–17 баллов.