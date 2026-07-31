В Баку в связи с проведением ремонтных работ на ряде улиц и дорог будет частично или полностью ограничено движение транспорта.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, с 1 августа 06:00 до 3 августа 06:00 будет полностью закрыт боковой проезд Внешней кольцевой автодороги в направлении Шамахы — от улицы Фармана Салманова до улицы Асада Ахмедова.

С 1 по 3 августа также будет полностью перекрыто движение на участке улицы Шейха Шамиля (от улицы Гасана Сеидбейли до улицы Истиглалият) и на улице Лермонтова (от улицы Буньяда Сердарова до улицы Шейха Шамиля).

Частичные ограничения движения будут действовать на улице Микаила Мушфига — от проспекта Мятбуат до проспекта Парламент — с 31 июля 20:00 до 3 августа 06:00.

Кроме того, с 31 июля 20:00 до 3 августа 06:00 полностью закроют движение на улице Шихали Гурбанова на участке от улицы Физули до улицы Салатын Аскеровой.

Водителей призвали заранее планировать маршруты, пользоваться альтернативными дорогами и соблюдать требования временных дорожных знаков в районах проведения ремонтных работ.