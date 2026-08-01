Скончался выдающийся представитель азербайджанской поэзии, народный поэт, драматург и общественный деятель Нариман Гасанзаде. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

26 июня Нариман Гасанзаде был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

Нариман Гасанзаде — автор десятков поэтических сборников, поэм и драматических произведений. Наибольшую известность ему принесли книги «Сердце просит стихов», «Изумрудная птица», «Мои дни и ночи», «Ты простила», поэмы «Нариман» и «Нури-паша», а также повесть «Хлеб тетушки Набат» и пьесы «Пусть знает весь Восток» и «Атабеки». Его произведения были переведены на многие языки мира и стали важной частью азербайджанской литературы.

За выдающийся вклад в развитие национальной культуры Нариман Гасанзаде был удостоен высших государственных наград, включая орден «Гейдар Алиев».