Влияние средств массовой информации определяется не только тем, что публикуется. Оно также проявляется в том, что систематически остается за рамками освещения. Об этом сказал Алстон Лоренс (Alston Lourens), секретарь ассоциации «One Saint Martin», бывший советник правительства, журналист, ведущий радио- и телепрограмм на международной конференции, организованной Бакинской инициативной группой в субботу и посвященной роли медиа в борьбе с колониализмом.

«Есть одно небольшое слово, которое мы ежедневно используем в сфере вещания и которому, на мой взгляд, следует уделять больше внимания. Это слово — программирование эфира. Мы привыкли воспринимать его лишь как расписание передач, однако программирование формирует и общественное сознание. Как человек, много лет проработавший на радио, я знаю: слушатели редко запоминают сообщение с первого раза. Именно повторение создает ощущение знакомости, формирует доверие и способствует пониманию. Тот же принцип действует и в общественном дискурсе. Если целое поколение вновь и вновь слышит лишь одну конституционную интерпретацию, со временем она начинает восприниматься как единственно возможная норма. Если же альтернативные взгляды на будущее и иные идеи никогда не становятся предметом обсуждения в СМИ, люди постепенно перестают даже представлять, что существуют другие варианты»- сказал он.

Именно поэтому, по его словам, независимые средства массовой информации имеют столь важное значение. Несколько лет назад один из бывших политиков острова Сен-Мартен принял, казалось бы, незначительное решение. Он безвозмездно предоставил одной из общественных организаций Сен-Мартена еженедельное эфирное время на радио.

Это были не просто два часа вещания. Это были два часа, в течение которых обычные люди могли открыто обсуждать вопросы идентичности, воссоединения, конституционного устройства и будущего нашей родины — собственными словами и со своим родным акцентом.

Наряду с такими программами на Сен-Мартене, как Culture Time, Conscious Lyrics и Under the Sandbox Tree, а также другими общественными медиаплощадками на этих семи островах, этот опыт доказал одну важную вещь: там, где традиционные институты не создают достаточного пространства для сложных разговоров, сами сообщества создают его для себя.

«Эти программы стали чем-то большим, чем просто радиоэфир. Они превратились в место встречи, где сохранялась историческая память, прославлялась культура и велись содержательные дискуссии. Именно этот опыт преподал мне урок, которым я хотел бы с уважением поделиться с участниками нынешней конференции. Деколонизация не может опираться на чужие микрофоны. Сообщества, стремящиеся к справедливости, должны создавать собственные медиаресурсы и собственные коммуникационные возможности. К счастью, мы живем в поистине уникальное время. Впервые в истории молодой активист с небольшого острова способен обратиться ко всему миру, имея лишь мобильный телефон и доступ к интернету. Социальные сети разрушили монополию на право говорить. Однако одних лишь возможностей недостаточно», — заявил он.

Он отметил, что любой человек может однажды стать вирусным. Но лишь немногие способны сохранять последовательность и системность. Общественные движения строятся не благодаря одному успешному видеоролику. Они формируются годами — благодаря последовательному повествованию, исследовательской работе, вещанию, документированию и постоянству. Именно поэтому низовые общественные организации, движения за деколонизацию и независимые инициативы должны относиться к своим коммуникациям столь же профессионально, как и к своей правозащитной и общественной деятельности.

Однако ни одно движение, по словам Лоренса, не добивается успеха в одиночку: «Это подводит меня к главной мысли, которую я хотел бы оставить каждому из вас сегодня. Медийная солидарность. Те из нас, кто уже располагает собственными информационными площадками, несут ответственность, выходящую далеко за рамки собственных организаций или бизнеса. Мы знаем медиасреду. Мы знаем, каким голосам особенно трудно быть услышанными. Мы знаем организации, которые выполняют по-настоящему важную работу, оставаясь практически незамеченными».

«Наша задача — предоставить этим людям возможность быть услышанными: приглашать их в наши программы, публиковать результаты их исследований, рассказывать об их документальных фильмах, усиливать охват их кампаний и знакомить с ними нашу аудиторию. В моей ежедневной новостной программе на Сен-Мартене мы обязательно выделяем отдельную рубрику для таких содержательных и значимых голосов — независимо от того, представляют ли они другой остров или другую страну. Например, после встречи с представителями сикхского народа в Вашингтоне несколько недель назад мы посвятили этой теме отдельный сюжет в нашем ежедневном выпуске новостей.

Именно поэтому мы должны предоставлять место в наших программах всем. Не потому, что обязаны соглашаться с каждой высказанной позицией, а потому, что демократия наиболее сильна тогда, когда каждый легитимный голос имеет возможность быть услышанным», — заключил Лоренс.