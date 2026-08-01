Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю 1 августа — Дня азербайджанского алфавита и языка.

«Сегодня азербайджанский язык является родным более чем для 50 миллионов человек. Именно мы — независимое Азербайджанское государство — являемся хранителями чистого, богатого литературного азербайджанского языка», — говорится в публикации.