Представители американской инженерно-консалтинговой компании AECOM вновь посетили Армению для изучения местности в рамках реализации проекта TRIPP. Об этом сообщило посольство США в Армении на своей странице в социальной сети X.

Согласно заявлению дипмиссии, специалисты AECOM совместно с представителями правительства Армении провели обследование территории, где планируется развитие железнодорожной и другой транспортной инфраструктуры.

«Команда AECOM и ее коллеги из армянского правительства обследовали территорию TRIPP для развития железнодорожной и другой инфраструктуры с целью содействия экономическому росту, улучшению транспортного сообщения и региональной интеграции», — говорится в сообщении.