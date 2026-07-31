Руководители SOCAR в интервью Euronews рассказали о растущей роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. С 2021 года экспорт азербайджанского газа в ЕС увеличился на 56%.

Заместитель вице-президента SOCAR Виталий Байларбеков назвал транспортные коридоры страны, включая нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и Южно-Кавказский газопровод, важнейшими «артериями, связывающими нас с остальным миром».

Поставки осуществляются по Южному газовому коридору протяженностью 3,5 тыс. км, который управляется SOCAR. В 2025 году крупнейшим европейским покупателем оставалась Италия: она импортировала 9,5 млрд кубометров газа, что составило 16% ее общего импорта.

Операционный директор SOCAR Эльхан Султанов подчеркнул, что постоянный контроль на всем протяжении коридора необходим для безопасных и бесперебойных поставок газа в Европу.