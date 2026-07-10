Адвокат сенатора из Парагвая Селесты Амарильи Гильермо Дуарте намерен подать в суд на футболиста сборной Франции Килиана Мбаппе, если он не откажется от своих заявлений в адрес политика. Об Дуарте рассказал парагвайскому телеканалу ABC.

Ранее сенатор оскорбила Мбаппе на почве расизма после игры команд Франции и Парагвая (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира, в которой форвард забил единственный мяч. Позднее Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру, назвав заявление Амарильи неприемлемым. Мбаппе же на странице в X назвал сенатора «презренной женщиной, которая недостойна занимать свой пост».

«Селеста не совершила ничего такого, за что в Парагвае следовало бы применять наказание. Поскольку то, что мы считаем клеветой или оскорблением, также является преступлением во Франции, мы можем инициировать судебное разбирательство против Мбаппе, и он может быть экстрадирован для привлечения к ответственности в Парагвае», — сказал Дуарте.