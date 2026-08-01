Азербайджанские гребцы Зия Маммадзаде и Нурлан Пашаев завоевали серебряные медали чемпионата Европы по академической гребле среди спортсменов легкого веса, который завершился в итальянском Варезе.

В финальном заезде двоек легкого веса азербайджанский экипаж в составе Зии Маммадзаде и Нурлана Пашаева финишировал вторым и стал обладателем серебряных медалей континентального первенства.

Отметим, Федерацию водных видов спорта Азербайджана на чемпионате Европы в Варезе представляли два спортсмена.

Ранее Маммадзаде и Пашаев также вошли в число призеров Кубка мира по академической гребле, который проходил 12–14 июня в болгарском Пловдиве. Тогда азербайджанская двойка завоевала бронзовые медали.