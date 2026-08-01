Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает кандидатуры возможных преемников Джанни Инфантино на посту президента ФИФА, сообщает The Telegraph.

Ранее газета сообщала, что УЕФА может попытаться добиться отстранения Инфантино с поста президента ФИФА путем вотума недоверия в случае, если он не согласится добровольно уйти в отставку. Поводом стали планы главы ФИФА продать частным инвесторам долю коммерческих прав на чемпионат мира. Инициативу не поддержали УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). После этого Инфантино отказался от реализации проекта.

В УЕФА считают, что новым главой ФИФА должна стать «объединяющая фигура», способная получить поддержку футбольных федераций всех регионов мира.

По данным The Telegraph, европейские кандидатуры в организации не рассматривают, поскольку считают, что такие претенденты не смогут заручиться необходимым количеством голосов.

Среди возможных кандидатов на пост президента ФИФА газета называет главу КОНКАКАФ канадца Виктора Монтальяни, а также президента AFC шейха Салмана бин Ибрагима аль-Халифу из Бахрейна, который с небольшим отрывом уступил Инфантино на выборах 2016 года.

Следующие выборы главы ФИФА должны пройти в Рабате в марте 2027 года.