В Казахстане мобильные группы в круглосуточном режиме патрулируют приграничные районы для пресечения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ), автоцистерны и бензовозы регулярно проверяют. Об этом сообщил вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов на совещании с премьером Олжасом Бектеновым, передает пресс-служба правительства республики.

«За последние двое суток на пунктах пропуска пресечена 61 попытка вывоза ГСМ более 3 тонн в дополнительных баках и канистрах», — сообщает пресс-служба.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил министру о стабильной ситуации на рынке ГСМ. По его словам, казахстанские нефтеперерабатывающие заводы работают в плановом режиме, а суммарные запасы бензина, дизтоплива, авиатоплива в республике обеспечивают потребности внутреннего рынка.

В конце июня Бектенов поручил усилить контроль на границах и принять все необходимые меры для недопущения дефицита топлива.

Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова также рассказала, что власти Казахстана планируют обнулить импортные таможенные пошлины на ввоз ГСМ из третьих стран, прежде всего из Китая. Она при этом отметила, что речь не идет о дефиците топлива в республике и Астана при необходимости может оперативно импортировать требуемые объемы ГСМ.