Посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз заявил, что после прихода к власти новой администрации Сирии основные угрозы безопасности на турецко-сирийской границе были устранены. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«После 8 декабря 2024 года четыре стратегические угрозы безопасности – контрабанда людей, незаконный оборот наркотиков, неконтролируемая миграция и терроризм – внезапно исчезли вдоль нашей границы», – сказал Йылмаз.

Посол также назвал визит кораблей ВМС Турции в порт Латакия конкретным свидетельством будущего военного и морского сотрудничества двух стран.

«Визит кораблей ВМС Турции в порт Латакия также является наиболее конкретным свидетельством сотрудничества, которое мы будем осуществлять в военной и морской сферах в предстоящий период. Мы готовы поддержать сирийскую армию в обеспечении ее потребностей в подготовке, оснащении и материально-техническом обеспечении», – добавил он.

По словам дипломата, Анкара и Дамаск активно развивают дипломатическое взаимодействие, а также военное и экономическое сотрудничество. Он отметил, что крупнейшее дипломатическое представительство Турции в мире находится именно в Дамаске, что отражает исторические корни отношений между двумя странами и их общую решимость бороться с терроризмом.

Йылмаз подчеркнул глубокие исторические и культурные связи Турции и Сирии, отметив особое место Дамаска в национальной памяти турок.

На вопрос о возможном визите турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в арабскую республику Йылмаз заявил, что такая поездка остается желательной для турецкой стороны.

«Президент очень любит Дамаск и мечеть Омейядов. Ранее запланированные контакты были отложены из-за развития событий в регионе. Мы надеемся увидеть президента в Дамаске до конца этого года. Исторический кадр, на котором Эрдоган и аш-Шараа вместе идут по мечети Омейядов, продемонстрировал бы всему миру силу стратегического партнерства между двумя странами», – указал он.