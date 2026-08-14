Завтра из России в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена очередная партия пшеницы — 560 тонн в 8 вагонах.

Груз будет отправлен со станции Биляджари ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в направлении станции Бёюк-Кясик.

Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 42 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 67 тыс. тонн древесины.

Из Азербайджана в Армению были экспортированы нефтепродукты: около 15 тыс. тонн дизельного топлива и около 5 тыс. тонн бензина АИ-92 и АИ-95.