США и Иран оказались втянуты в затяжной конфликт, в котором ни одна из сторон не способна добиться решающего преимущества и пока не видит четкого пути к его завершению, сообщает Bloomberg в аналитическом материале.

По оценке агентства, нынешнее противостояние стало продолжением почти 50-летнего конфликта между Вашингтоном и Тегераном, который пока не демонстрирует признаков скорого завершения. Боевые действия развиваются по повторяющемуся сценарию, при этом ни США, ни Иран не способны получить переломное преимущество. Bloomberg также отмечает, что даже переговорный процесс вряд ли позволит на длительную перспективу устранить глубокие противоречия между сторонами.

Наиболее вероятным сценарием агентство считает сохранение конфликта относительно низкой интенсивности, который будет сменяться непрочными перемириями и новыми вспышками боевых действий. При этом не исключено повторное закрытие Ормузского пролива, тогда как четких перспектив окончательного урегулирования пока не просматривается.