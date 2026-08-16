Украинская компания Fire Point опубликовала новые видеокадры запусков крылатых ракет «Фламинго» по российским объектам.

По данным украинских СМИ, крылатая ракета FP-5 «Фламинго» способна нести до 1 150 кг полезной нагрузки и поражать цели на расстоянии до 3 тыс. км.

Пусковые установки ракет являются многоразовыми, что позволяет снизить затраты на их развертывание.

По оценке украинского портала Defence Express, «Фламинго» имеет сходство с крылатой ракетой FP-5, которую британская компания Milanion Group представила в феврале 2025 года на выставке IDEX в ОАЭ.