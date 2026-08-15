Судоходство на Рейне оказалось под угрозой из-за рекордно низкого уровня воды: на одной из ключевых измерительных станций он опустился до 6 см, установив новый абсолютный антирекорд, сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, в районе города Кауб уровень воды уже не позволяет проходить даже судам с небольшой загрузкой. Прежний минимальный показатель для этого участка Рейна составлял 25 см и был зафиксирован в октябре 2018 года.

При этом значения уровня воды, полученные на разных измерительных станциях Рейна, напрямую сопоставлять нельзя, поскольку для них не установлена единая нулевая отметка. Кроме того, глубина судоходного фарватера значительно превышает показатель, который фиксируется на береговых постах.

Обмеление Рейна, как и ряда других европейских рек, включая Дунай, связано с недостаточным количеством осадков в последние месяцы.

По оценкам экспертов, сокращение судоходства по Рейну может привести к снижению ВВП Германии на 0,1–0,2% в третьем квартале 2026 года.