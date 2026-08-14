Луиджи Манджоне признал в федеральном суде вину в вызвавшем широкий резонанс в американском обществе убийстве топ-менеджера страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, сообщает в пятницу CNN.

«Я выстрелил в господина Томпсона, и он умер. Я осознавал, что совершаю преступление», — признался Манджоне. Он также сказал, что понимал незаконность своих действий, но не заявил, что считает их неправильными, и не выразил сожаления.

Манджоне, говоря о том, что его толкнуло на убийство, отметил, что «годами страдал от боли в спине после перелома позвоночника». По его утверждению, системы здравоохранения и медицинского страхования «разрушили его жизнь».

Подсудимому вынесут приговор на заседании 18 декабря 2026 года. Ему может грозить пожизненное заключение.

По его словам, он узнал о запланированной на декабрь 2024 года конференции инвесторов UnitedHealthcare. Место ее проведения публично не сообщалось, поэтому Манджоне написал руководству компании, представившись институциональным инвестором, и таким образом получил дополнительную информацию. Он также выяснял, кто будет участвовать в мероприятии. После этого, по словам Манджоне, он изготовил пистолет при помощи 3D-принтера и установил на него глушитель.

В январе 2026 года Федеральная судья США Маргарет Гарнетт решила не приговаривать Луиджи Манджоне к смертной казни.

Убийство произошло в декабре 2024 года в Нью-Йорке. Он был гендиректором одной из самых крупных в США медицинских страховых компаний — UnitedHealthcare, подразделения UnitedHealth Group.