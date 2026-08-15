Российские войска в субботу днем нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого в городе произошел пожар, возникли перебои с электроснабжением, есть пострадавшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу и местные СМИ.

По данным Воздушных сил ВСУ, Украина подверглась ракетной атаке, первые цели были зафиксированы в Днепропетровской области. Воздушные силы также сообщили о зафиксированном в области барражирующем боеприпасе «Бандероль».

Позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об ударе по Кривому Рогу. «Возник пожар. Ранения получил мужчина. Последствия уточняются», – написал он в Telegram.

Местные СМИ также сообщали о перебоях с электроснабжением и работе электротранспорта после атаки. Позже некоторые издания сообщили о восстановлении движения.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил стабилизацию электроснабжения и сообщил, что число пострадавших увеличилось до двух человек.

«Враг нанес удар по нашему городу. Два человека пострадали. Идет тушение пожара. Ситуация с электричеством уже стабилизирована», – сказано в публикации.

По его словам, оба раненых находятся в тяжелом состоянии. Один мужчина 61 года – политравма, состояние тяжелое, но стабильное. Второй мужчина – травматическая ампутация ноги, он уже в операционной, врачи борются за его жизнь, уточнил Вилкул.