Полиция Марокко задержала 111 мигрантов, пытавшихся попасть в испанский автономный город Сеута, сообщает Reuters со ссылкой на марокканские правоохранительные органы.

По данным агентства, 109 задержанных прибыли из стран Африки к югу от Сахары, еще двое являются гражданами Марокко. Все они были задержаны в городе Фнидк, расположенном напротив Сеуты.

Ранее агентство EFE сообщало, что марокканские силы безопасности пресекли попытку сотен мигрантов незаконно попасть на территорию Сеуты.

Две недели назад испанский город столкнулся с массовым наплывом мигрантов из Марокко. По данным властей Сеуты, во время попытки попасть в город в Испанию проникли почти 72 тыс. человек. Во вторник власти сообщили, что в Сеуте по-прежнему находятся около 10 тыс. мигрантов. По меньшей мере 96 человек погибли, пытаясь вплавь добраться до европейской территории.