Врио заместителя министра иностранных дел Армении Ваан Костанян принял участие в Киеве в торжествах по случаю 975-летия основания Киево-Печерской лавры, сообщают армянские СМИ.

В рамках мероприятий Костанян провел краткие встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани, генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Шейхой Аль-Нуаис и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

В беседах с Зеленским и Сибигой Костанян передал поздравления высшего руководства Армении по случаю торжеств и отметил историческое и духовное значение Киево-Печерской лавры, в том числе в контексте многовековых историко-культурных связей между Арменией и Украиной.

Стороны также отметили активизацию контактов на высоком политическом уровне и положительную динамику экономического взаимодействия. Собеседники подчеркнули важность продолжения диалога для расширения двусторонней повестки и дальнейшего укрепления отношений между Арменией и Украиной.