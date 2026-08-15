Азербайджанская полиция помогла турецким коллегам задержать в Баку члена организованной преступной группировки и передать его Турции. Об этом сообщило МВД Турции в соцсети X.

По данным ведомства, операция стала результатом совместной работы Главного управления полиции Турции, Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью (KOM), отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Стамбула, а также прокуратуры и правоохранительных органов Азербайджана.

В ходе расследования турецкие правоохранители установили местонахождение О.А.К., которого подозревают в обстрелах коммерческих объектов и вымогательстве денег у предпринимателей с помощью угроз.

В отношении мужчины был выдан ордер на арест по обвинениям в умышленном убийстве, приобретении, хранении и употреблении наркотиков, а также незаконном приобретении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.

О.А.К. задержали в Баку, после чего экстрадировали в Турцию.

МВД Турции поблагодарило сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в операции, а также выразило признательность полиции Азербайджана за содействие.