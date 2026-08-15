Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Испании Педро Санчеса предателем, обвинив его в бездействии в связи с массовым проникновением мигрантов в Сеуту в конце июля.

Как написала политик в X, правительство королевства допустило проникновение в Испанию террористов, личности которых власти не хотят устанавливать, несмотря на сохраняющийся в стране четвертый уровень террористической угрозы.

«Санчес безответственен и (он) предатель. Границы Испании должны быть защищены. Безопасность испанцев не подлежит обсуждению», – подчеркнул она.