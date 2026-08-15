Министерство разведки Ирана сообщило о задержании двух французских дипломатов в рамках расследования по делу о предполагаемом иностранном вмешательстве, после чего они были переданы послу Франции, передает Anadolu.

В ведомстве сообщили, что сотрудники разведки обнаружили дипломатов во время исполнения судебного ордера на задержание двух подозреваемых по делу об иностранном влиянии и вмешательстве. После установления их личностей иранские власти уведомили МИД Франции, а затем передали дипломатов французскому послу в Иране в сопровождении дипломатической полиции.

По данным министерства, предварительная экспертиза документов и материалов, изъятых на месте, указывает на «масштабный проект, направленный на укрепление влияния, иностранное вмешательство и создание условий для деятельности, направленной против независимости Ирана».

На отдельных изъятых документах, как утверждается, была обнаружена подпись бывшего посла Франции в Тегеране.

Министерство подчеркнуло, что «не допустит участия лиц, обладающих дипломатическим статусом, в незаконной и интервенционистской деятельности», и предупредило, что в случае повторения подобных инцидентов в отношении виновных будут приняты меры.

Ведомство также призвало привлечь французское правительство к ответственности в связи с тем, что оно назвало вмешательством со стороны своих дипломатов.

Французская сторона пока не дала официальных комментариев по поводу заявлений Ирана.