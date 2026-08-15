Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху выступает за проведение новых, более масштабных переговоров с Ливаном при посредничестве США после нанесения израильских ударов. Об этом сообщил AFP представитель главы израильского правительства Дорон Шпильман.

Шпильман подчеркнул, что общим противником двух стран является ливанское движение «Хезболла».

«Израильские удары по «Хезболле» должны дать новый импульс переговорам и сделать их гораздо более серьезными, а не привести к обратному эффекту», – указал представитель Нетаньяху.