Азербайджанским пользователям мессенджеров начали поступать сообщения с предложениями разместить рекламу военной службы по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации. Это уже не похоже на случайный спам или безобидную коммерческую рассылку. Речь идёт о прямом и крайне опасном обращении к аудитории суверенного государства с предложением фактически рекламировать участие в чужой военной машине.

Как следует из переписки, неизвестный представляется «Александром» и утверждает, что действует от имени Министерства обороны РФ. Он предлагает денежное вознаграждение за размещение материалов «военной тематики». Когда собеседник просит прислать образец рекламы, «Александр» уточняет предельно конкретно: речь идёт именно о военной службе по контракту в российской армии.

Сам факт появления подобной целенаправленной рассылки, ориентированной на азербайджанскую аудиторию, ставит перед российской стороной крайне серьёзные вопросы. В условиях продолжающейся полномасштабной войны России против Украины попытки продвигать среди граждан Азербайджана службу в российской армии выглядят как откровенная провокация. Фактически речь идёт о попытке вовлечь граждан другой страны в военную кампанию, которая не имеет к Азербайджану никакого отношения.

Подобные обращения нельзя рассматривать как обычную коммерческую активность. Военная служба по контракту в армии государства, ведущего активные боевые действия, означает вполне реальную перспективу оказаться на фронте. Азербайджан — независимое государство со своими национальными интересами, собственной армией и собственной политикой в сфере безопасности. Попытки рекрутировать его граждан для службы в вооружённых силах другого государства, тем более посредством сомнительных рассылок в мессенджерах, — это переход опасной черты.

Особенно цинично такая кампания выглядит на фоне постоянной потребности российской армии в пополнении личного состава. И если за этой рассылкой действительно стоят структуры, связанные с российским военным ведомством, возникает закономерный вопрос: почему граждан Азербайджана пытаются втянуть в эту историю через анонимных «Александров» в мессенджерах? Почему предложения распространяются подобным образом и кто дал право превращать азербайджанскую аудиторию в площадку для продвижения службы в иностранной армии?

Если Москва действительно решила искать пополнение для своей армии среди граждан соседних государств, то это уже не частная инициатива и не рядовая реклама. Это вопрос, требующий публичных объяснений.

Азербайджанским пользователям следует проявлять максимальную осторожность: не принимать подобные предложения, не распространять такие материалы и не передавать неизвестным личные данные. Пока невозможно независимо установить, кто именно стоит за этими сообщениями и действительно ли их авторы имеют отношение к Министерству обороны РФ. За обещаниями денежного «вознаграждения» может скрываться как мошенничество, так и попытка выстроить каналы для дальнейшего поиска и привлечения потенциальных контрактников.

Есть и ещё одна принципиально важная сторона вопроса — правовая. В зависимости от обстоятельств участие граждан Азербайджана в вооружённых конфликтах за пределами страны может подпадать под нормы уголовного законодательства. Поэтому подобные предложения — это далеко не безобидный способ заработать. Цена такого «контракта» может оказаться несоизмеримо выше обещанного вознаграждения — от уголовно-правовых последствий до риска оказаться на чужой войне.

Азербайджанцам нечего делать в чужой армии и на чужом фронте. А тем, кто решил искать здесь людей для войны, стоит помнить: Азербайджан — не кадровый резерв для российских окопов.