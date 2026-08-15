Госдепартамент США уведомил Конгресс о продлении освобождения Азербайджана от ограничений, предусмотренных 907-й поправкой к Закону о поддержке свободы.

Соответствующий документ Госдепартамент направил 28 июля в Комитет Сената по международным отношениям, а 10 августа — в Комитет Палаты представителей по иностранным делам.

907-я поправка, принятая в 1992 году, ограничивает предоставление Азербайджану американской помощи. В 2001 году Конгресс предоставил президенту США право приостанавливать действие этих ограничений.

С тех пор американские президенты ежегодно продлевают приостановку действия 907-й поправки и уведомляют об этом Конгресс.