Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление страны в Европейский союз не является приоритетом Анкары.

«Похоже, что Европа не намерена принимать Турцию в Европейский союз. Вступление в Европейский союз не является нашим приоритетом, и именно Европа несет убытки от того, что Турция не присоединится к ней», – сказал президент в интервью телеканалу Al Jazeera.

Эрдоган также не исключил присоединения Египта к Мекканскому соглашению.

«Мекканское соглашение предусматривает, что страны-участницы предпринимают совместные действия в случае, если одна из них подвергнется внешней агрессии. Соглашение допускает присоединение других стран в будущем, и участие Египта вполне возможно», – сказал турецкий лидер.

По его словам, соглашение, главным условием которого являются совместные действия в случае агрессии против одного из подписантов, «посылает важный сигнал всему миру».

Кроме того турецкий лидер отметил, что Анкара уделяет приоритетное внимание возобновлению судоходства в Ормузском проливе, поскольку его дальнейшее закрытие не отвечает ничьим интересам. Кроме того, Эрдоган подчеркнул позицию Турции по вопросам, связанным с Сирией, сектором Газа и Ливаном.

Эрдоган также подтвердил, что намерен в ближайшее время посетить Сирию.

«Сирия не будет оставлена в одиночестве, и мы сделаем все возможное для поддержки ее стабильности», – подчеркнул президент.

Говоря о ситуации в секторе Газа, президент указал, что сопротивление, включая палестинское движение ХАМАС, «доблестно выполняет свои обязанности в то время как Израиль продолжает войну». Он также назвал продолжающиеся израильские удары по Ливану «серьезным поводом для беспокойства».

Эрдоган также заявил, что получил от президента США Дональда Трампа обещание о поставках Турции американских истребителей F-35. Турецкий лидер отметил, что ожидает выполнения Вашингтоном этого обещания.