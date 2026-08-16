Северное командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредило жителей страны о возможных громких звуках в предстоящую ночь из-за проведения военных операций и применения артиллерии, сообщают израильские СМИ.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, в течение предстоящей ночи военные будут активно действовать во всех районах Северного командования. Операции будут проводиться как вдоль всей линии границы, так и внутри территории Израиля.

Военные предупредили жителей о возможных громких звуках. В частности, ожидается применение артиллерии, а также возможны боевые столкновения и взрывы.

В командовании отметили, что звуки взрывов могут быть слышны на всей территории в течение ночи.

При этом текущая оценка оперативной обстановки не изменилась. В армии подчеркнули, что действующие правила и рекомендации для гражданского населения остаются в силе.