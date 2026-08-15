Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны, сообщает немецкое издание Die Welt.

На этой неделе украинский лидер призвал США передать Киеву 5% имеющихся у них запасов ракет, чтобы страна могла подготовиться к зимнему периоду. Издание расценило эту просьбу как свидетельство отчаяния Зеленского.

«Во всем мире ощущается острая нехватка зенитных ракет. Ни у европейцев, ни у США их недостаточно», – отметили авторы статьи.

Изначально президент США Дональд Трамп обещал предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, однако впоследствии дал понять, что сделал это заявление импульсивно.

При этом, как отмечает издание, одного политического решения недостаточно для передачи Киеву соответствующих технологий – необходимо также согласие производителя.

«Я сильно сомневаюсь, что Lockheed Martin передаст ключи от производства», – заявил Die Welt старший научный сотрудник Фонда Маршалла в Вашингтоне Джорин Кристофер Линтцених.

Бывший директор Пентагона по России и Украине Лора Купер, в свою очередь, отметила, что затягивание соглашения по столь сложному вопросу является нормальной ситуацией.

«Однако если лицензионное производство теперь будет отложено или даже провалится по практическим причинам, это укрепит впечатление (президента России Владимира) Путина о том, что Трамп на его стороне», – подытожила Купер.