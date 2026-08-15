Президент США Дональд Трамп больше нацелен на восстановление арсенала Штатов, чем на отправку боеприпасов другим странам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос журналиста о просьбах украинского лидера Владимира Зеленского на счет поставок ракет для ЗРК Patriot.

«Президент очень четко обозначил нашу позицию по боеприпасам. К сожалению, трагично, что [бывший] президент Джо Байден отдал много боеприпасов Украине и другим странам мира. Президент Дональд Трамп с первого дня сосредоточился на восстановлении нашего арсенала», — подчеркнули в Белом доме.

При этом Левитт подчеркнула, что у Соединенных Штатов «более чем достаточно» запасов боеприпасов как внутри страны, так и по всему миру, чтобы выполнить любую миссию.