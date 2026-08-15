Эту трагедию обсуждает весь Азербайджан. Вчера на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в бассейне на территории курортного комплекса Sea Breeze в посёлке Нардаран Сабунчинского района Баку нога ребёнка оказалась зажата водяным насосом. В связи с происшествием на место оперативно были направлены силы Службы спасения особого риска и Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Увы, несмотря на оперативные действия спасателей и бригады скорой медицинской помощи, включая реанимационные мероприятия, спасти жизнь Акифа Джавид оглы Абдуллаева, 2022 года рождения, не удалось. Остаётся только выразить слова глубочайшего соболезнования родителям и всем родным и близким ребёнка. Такой ужасной беды не пожелаешь и врагу.

Показательно, что владелец и основатель Sea Breeze, президент Agalarov Development Эмин Агаларов прокомментировал этот трагический инцидент. «На территории аквапарка в Sea Breeze в результате трагического происшествия погиб ребёнок. От себя лично и от имени всей команды Sea Breeze выражаю самые глубокие и искренние соболезнования семье. Нет слов, которые могли бы облегчить боль родителей и близких в такой момент.

Сейчас ведётся следствие, которое устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе причины попадания ребёнка в техническую зону бассейна, где за ограждениями работают водяные насосы. Мы со своей стороны всесторонне содействуем расследованию. Безопасность детей и взрослых всегда была и остаётся для Sea Breeze безусловным приоритетом и обязательством. Все зоны и объекты курорта регулярно проходят проверки со стороны МЧС и соответствующих служб. Аквапарк работает третий сезон и за это время принял более 350 000 гостей.

В связи со случившимся все меры безопасности будут дополнительно перепроверены и усилены. Команда Sea Breeze и лично я окажем семье всю необходимую поддержку и помощь», — говорится в публикации Э. Агаларова в социальных сетях. Это была единственно возможная и правильная реакция с его стороны в сложившихся трагических обстоятельствах.

Он поступил правильно, в первую очередь, с точки зрения репутационной. Владелец и основатель Sea Breeze, какими бы ни были его фамилия и имя, обязан был выступить с такого рода заявлением после столь обсуждаемой трагедии в данном курортном комплексе. И тут, на мой взгляд, имеет смысл вспомнить слова Глеба Жеглова из культового советского телесериала «Место встречи изменить нельзя».

«А ты им скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют. А порядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!» — отчеканил Г. Жеглов после претензий в связи с тем, что Пётр Ручников (Ручечник) вместе со своей сообщницей Волокушиной украли из гардероба Большого театра дорогую шубу, которая принадлежит жене английского дипломата. Ручечника и его напарницу, как известно, оперативно задержали.

Вот и сейчас я уверен в том, что в результате тщательного, всестороннего расследования будут выявлены все причины трагедии и виновные понесут наказание. При этом стоит принять во внимание то, что на территории Sea Breeze, как утверждал в июне сам Э. Агаларов, проживает около 50 000 человек. Так что в целом, как это ни режуще прозвучит в теперешних обстоятельствах, безопасность там обеспечена на достаточно высоком уровне.

Кроме того, объективности ради нужно указать и на то, что аналогичные трагедии имеют место и в иных странах. Так, 22 июля в популярном болгарском курорте Sunny Beach семилетняя польская девочка утонула в бассейне отеля. После трагедии болгарские правоохранительные органы начали предварительное расследование обстоятельств смерти ребёнка.

В конце июля трагедия произошла также и на итальянском Адриатическом побережье, в Милано-Мариттима. Четырёхлетняя девочка утонула в бассейне отеля. На месте работали медики, карабинеры и следственная группа. Обстоятельства гибели ребёнка расследуются до сих пор. Ещё более необычный случай произошёл 14 июля 2026 года в Сестри-Леванте на Лигурийском побережье.

11-летняя девочка погибла после того, как её волосы затянуло в сливную систему бассейна на территории пляжного комплекса Bagni Segesta. Ребёнка заметили под водой, однако освободить её сразу не удалось. Девочку доставили в больницу Генуи в критическом состоянии, где она впоследствии умерла. Итальянские власти после этого случая заговорили об ужесточении требований безопасности для бассейнов.

Как видим, трагедии, аналогичные той, что произошла на Sea Breeze, имели место и на иных курортах. Такова, увы, жизнь. Есть ведь и случаи, когда дети погибают, упав в бассейн, что построен на территории частного дома, рядом с которым отдыхали их родители. Да, они потом проклинают себя всю оставшуюся жизнь за то, что не углядели, но, повторюсь, такова наша жизнь, состоящая, в том числе, и из трагических инцидентов.