Министерство иностранных дел России запросило у США и Турции разъяснений в связи с информацией о планах поставок оружия Украине. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений в связи с обнародованной конгрессом США информацией», – говорится в комментарии Захаровой.

Она отметила, что, судя по недавно обнародованным Конгрессом США документам, речь идет о значительном арсенале, в том числе наступательного вооружения.

«В частности, упоминаются 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм, 70 оперативно-тактических ракет ATACMS. Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного трансфера смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – сказала Захарова.

Дипломат утверждает, что новые поставки вооружений Киеву могут негативно сказаться на отношениях Москвы с Вашингтоном и Анкарой. По ее мнению, сочетание миротворческой риторики с поставками оружия Украине способно подорвать взаимное доверие, особенно с учетом неоднократных заявлений турецких представителей о том, что Анкара не осуществляет летальные поставки Киеву.

Захарова также указала, что США и Турция еще могут пересмотреть планы по масштабным поставкам вооружений.