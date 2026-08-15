Китайская судоходная компания Sealegend Shipping начала выполнять регулярные еженедельные рейсы в Европу по Северному морскому пути, сообщает Центральное телевидение Китая.

15 августа в порту Нинбо-Чжоушань началась погрузка контейнеров на судно Dubai Tower, которому предстоит отправиться в Европу по новому маршруту.

На судно загружают накопители энергии, тяговые аккумуляторы, фотоэлектрические модули и другие компоненты оборудования для альтернативной энергетики.

В рамках маршрута контейнеровозы будут заходить в порты Филикстоу, Роттердам, Гамбург и Гдыня. Переход из Китая в Европу по Северному морскому пути занимает около 20 дней, тогда как маршрут через Суэцкий канал занимает примерно 40 дней.

С учетом ледовой обстановки рейсы по арктическому маршруту будут выполняться с июля по октябрь.

Первый контейнеровоз отправился из Нинбо-Чжоушаня в Европу по маршруту, который в Китае называют «Арктический экспресс Китай – Европа», 22 сентября 2025 года. Тогда судно достигло Великобритании за 20 дней.