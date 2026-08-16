Союзники США в Персидском заливе все больше разочаровываются действиями американского президента Дональда Трампа в отношении войны с Ираном и его усилиями по прекращению конфликта, сообщает газета Washington Post.

«Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», – заявил газете арабский чиновник.

По данным издания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн все сильнее выражают недовольство действиями Вашингтона.

При этом страны региона по-прежнему зависят от американских гарантий безопасности, но все активнее рассматривают альтернативы, включая укрепление регионального оборонного сотрудничества.

Высокопоставленный европейский чиновник, в свою очередь, назвал заключенное Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном соглашение о взаимной обороне «сигналом для США».