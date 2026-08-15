Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Индонезии в связи с землетрясениями, жертвами которых стали 47 человек. Соответствующее сообщение опубликовано на странице внешнеполитического ведомства республики в соцсети X.
«Мы глубоко опечалены известием о разрушительном землетрясении в Индонезии, из-за которого погибли и пострадали люди. Выражаем глубочайшие соболезнования членам семей и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В это трудное время мы рядом с народом Индонезии», – говорится в публикации.
We are deeply saddened by the news of the devastating earthquake in Indonesia, which resulted in loss of life and injuries.
We extend deepest condolences to the families and loved ones of those who lost their lives and wish a speedy recovery to the injured.
Our thoughts are…
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 15, 2026