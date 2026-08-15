Нефтяное загрязнение, возникшее после атаки на судно в Ормузском проливе, достигло побережья иранского острова Кешм, а общий ущерб от разливов нефти в Персидском и Оманском заливах может исчисляться триллионами долларов, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в соцсети X.

«Этот инцидент – лишь один из наглядных примеров масштабного загрязнения, … которое за последние десятилетия ухудшило состояние вод Персидского залива и Оманского моря, а также морской экосистемы региона, нанеся ущерб прибрежным районам Ирана на триллионы долларов», — написал он.

Представитель МИД Ирана отметил, что все участники международного судоходства в Ормузском проливе несут правовую и моральную ответственность за предотвращение экологического ущерба и устранение его последствий.

По имеющимся данным, разлив нефти мог произойти после удара по судну в Оманском заливе 3 августа. С этого времени топливо с балкера Minoan Pioneer распространилось на значительной площади акватории.