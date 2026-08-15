Крупнейший в истории Польши военный парад состоялся в Варшаве по случаю Дня Войска Польского. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

В мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. военнослужащих, свыше 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов. Среди них был первый американский истребитель F-35, поступивший на вооружение польской армии.

К участию в мероприятии также привлекли военнослужащих из США, Канады, Австралии, Литвы, Румынии, Швеции, Эстонии и ряда других стран.

Наиболее многочисленный контингент среди союзников направила Франция. В его составе, в частности, было подразделение Иностранного легиона.