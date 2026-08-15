Иран заявил, что трое его военных пилотов, наносивших удары по американским базам в странах Персидского залива, были захвачены катарскими силами и находятся в плену.

Глава Комитета по поиску пропавших без вести Генштаба ВС Ирана генерал Мохаммад Багерзаде направил письмо президенту Международного комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич с просьбой выяснить судьбу пилотов и состояние их здоровья.

По утверждению иранской стороны, Катар в течение шести месяцев нарушал права военнослужащих, что якобы противоречит нормам международного гуманитарного права и Женевским конвенциям.

Иран призвал МККК добиться встречи с пилотами и создать условия для их освобождения.

Ранее сообщалось, что через два дня после начала войны США и Израиля против Ирана два иранских Су-24 с авиабазы Шираз нанесли удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. По данным Ирана, тело одного из пилотов впоследствии было возвращено стране.