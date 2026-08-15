Три судна прошли через Ормузский пролив в пятницу, 14 августа, что ниже среднесуточных показателей в 12 судов в августе. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на анализ, проведенный компанией Kpler, занимающейся отслеживанием судоходства.

По данным Kpler, в пятницу в проливе зафиксировали сухогруз с зерном, заходивший в иранские воды, и судно без груза, шедшее в противоположном направлении. Кроме того, еще один танкер без груза, предназначенный для перевозки сжиженных нефтепродуктов, направлялся в Персидский залив через пролив. Поставок сырой нефти по этому морскому пути 14 августа зафиксировано не было.

Как отмечает Reuters, днем ранее, 13 августа, через пролив прошли девять судов, 12 августа — пять. Средний показатель за август составляет 12 судов в сутки. Однако не исключено, что многие суда пересекают пролив с выключенными траснпондерами.