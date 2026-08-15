Покупатели сельхозпродукции в Азии переходят к альтернативным поставщикам на фоне усиления атак в Черном море, которые сокращают экспорт из региона, в частности из России и Украины, пишет Bloomberg.

Из-за перебоев в поставках Индонезия, второй по величине импортер пшеницы в мире, закупила партии австралийской пшеницы на сентябрь и октябрь, отмечает агентство. Другие страны Юго-Восточной Азии также забронировали австралийское зерно, а покупатели из Бангладеш запросили предложения из Румынии. Запросы поступали также поставщикам из Северной Америки, говорится в материале. Индия, в свою очередь, из-за задержек поставок черноморского подсолнечного масла начала закупать пальмовое, соевое и рапсовое масло, а также подсолнечное масло в странах Балтии и Аргентине.

Трейдеры, продавшие украинское и российское зерно в Азию, также испытывают трудности с поиском судовладельцев, готовых заходить в Черное море. Некоторые предложили выполнять контракты за счет зерна из Румынии и Болгарии, тогда как другие контракты с менее гибкими условиями пришлось отменять по форс-мажору, сообщили источники.

Если черноморские порты останутся закрытыми, около 30 млн т украинского сельхозэкспорта не попадут на мировой рынок, заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. На Россию и Украину, как отмечает Bloomberg, приходится более четверти мирового экспорта пшеницы.