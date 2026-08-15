Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал заселить сектор Газа, поощрять выезд палестинцев и заявил о необходимости проводить там ежедневные «точечные ликвидации».

«Иншаллах, скоро мы войдем на всю территорию сектора Газа, заселим всю территорию сектора Газа и будем поощрять эмиграцию», – сказал министр.

Бен-Гвир также высказался за расширение израильских поселений в секторе.

«В своем воображении я вижу всю Газу нашей. Поселения – не только в Гуш-Катифе, но и по всей Газе. А террористам – никакой эмиграции и ничего другого. Убивать их одного за другим, каждого до единого», – подчеркнул он.

Кроме того, израильский министр заявил о необходимости регулярно проводить в секторе Газа «точечные ликвидации», причем речь должна идти не только о людях, которые непосредственно представляют угрозу.

«Я считаю, что в Газе каждую ночь должны проводиться точечные ликвидации – уничтожать по 30–40 человек. Не только тех, кто представляет непосредственную угрозу в данный момент. Там есть люди, которые не должны быть живы. Они не должны жить. Я уже проявляю великодушие, называя их людьми», – подчеркнул Бен-Гвир.