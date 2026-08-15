Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы являются «русскими со знаком качества».

«Я иногда говорю россиянам: «Белорус – это русский со знаком качества». Они иногда некоторые даже обижаются. Я говорю: «Ну, против истории не попрешь, чего тут обижаться?», – заявил президент, выступая на международном фестивале «Зов Полесья».

По его словам, белорусы представляют собой настоящую нацию, сформировавшуюся под влиянием различных культур, традиций и обычаев – от Израиля и Востока до Европы и земель, связанных с Киевской Русью.

«Этого стесняться не надо, надо говорить так, как оно было», – указал белорусский лидер.