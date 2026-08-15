ВСУ в ночь на 15 августа атаковали Самарскую область Росии. По сообщениям местных жителей, удары пришлись по объектам в районе авиазавода и предприятия «ЦСКБ-Прогресс».

«ЦСКБ-Прогресс» — одно из крупнейших российских предприятий ракетно-космической отрасли, занимающееся разработкой и производством ракет-носителей.

Очевидцы сообщают о пожаре и густом дыме над Самарой. В регионе ночью объявлялась угроза ракетного удара, позднее она была отменена.

Также поступали сообщения об атаке на военный аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области, где базируются российские истребители МиГ-31К.

Украинские ресурсы заявляют о применении ракет «Фламинго».