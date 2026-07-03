В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-24, днем — 30-34° тепла. Относительная влажность воздуха ночью 75-80, днем — 50-55%.

Начиная с северных и западных районов страны, местами ожидаются дожди. В отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в горных районах местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем — 31-36, в горах ночью — 10-15, днем — 20-25, местами до 27-32° тепла.