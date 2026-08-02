В Баку и на Абшеронском полуострове 3 августа ожидается преимущественно ясная погода, днем направление ветра изменится с умеренного северо-западного на северо-восточное. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью температура воздуха в столице и на полуострове составит 22-25° тепла, днем воздух прогреется до 30-35°. Атмосферное давление ожидается на уровне 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана также сохранится преимущественно ясная погода. Вместе с тем днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно восточный.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем – 34-39° тепла. В горных районах ночью будет 15-20° тепла, днем – 23-28°.